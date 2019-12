Protagonista da "transferência do ano", Cristina Ferreira fez-se atrás de um balcão e não esconde o orgulho nas origens que a "obrigam a manter os pés na terra".

Luxemburgo 2 min.

Votação personalidade portuguesa do ano: Cristina Ferreira (34% dos votos)

Protagonista da "transferência do ano", Cristina Ferreira fez-se atrás de um balcão e não esconde o orgulho nas origens que a "obrigam a manter os pés na terra".

Antes de se tornar na apresentadora mais bem paga da televisão portuguesa e na sétima empresária mais poderosa do país, eleita pela revista Forbes que prometeu guardar, Cristina Ferreira ou "a saloia da Malveira", como gosta de ser lembrada para achincalhar o "preconceito das elites", pregou estaca por estaca da barraca da tia, na feira.

Recentemente, em entrevista ao diretor de programa da SIC Daniel Oliveira, confessou que o fazia por gosto, "nunca por obrigação". Muito antes de dar a primeira aula de História aos 24 anos, na altura em que era conhecida como a "professora dos sapatos vermelhos", trabalhou também "por gosto" no restaurante dos pais, às portas da feira de gado da terra.

Foi atrás do balcão e na caixa aberta da carrinha da família que aprendeu a tratar por tu "as pessoas e os problemas". Orgulha-se das raízes porque diz ter "o que pouca gente teve". Quando o confessou, estava longe de imaginar que a estreia nas manhãs na SIC ficaria não só marcada pela reconquista do "terceiro canal" na liderança "inequívoca" das audiências mas pelo telefonema, em direto, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na impossibilidade de se deslocar à nova "casa da Cristina", "interrompeu uma reunião" para surpreender a apresentadora que o escolheu para a capa do primeiro número da revista lançada há 5 anos, ao estilo da norte-americana Oprah Winfrey, de resto, a primeira a aproveitar a popularidade do pequeno ecrã para colar o nome às marcas milionárias.

Aos 41 anos, Cristina Ferreira soma e segue. Com um património avaliado em quatro milhões de euros, ganha mais de 80 mil por mês. Além dos três livros publicados e do blogue que a transformou numa das maiores "influencers" made in Portugal, continua a acumular contratos publicitários. Lembra-se do "tempo em que só se recebia roupa nova na Páscoa ou no Natal".

Hoje tem a sua própria marca de roupa, uma linha de sapatos e outra de acessórios. Lançou dois perfumes e faz questão de pintar as unhas com as dezenas de vernizes que, estação sim, estação não, vão preenchendo as prateleiras das manicures do país.

Em dezembro do ano passado, saltou das capas das revistas cor-de-rosa para a mesa do Jornal da Noite, do canal que agora também trata por tu. A saída da TVI, durante o verão, foi apelidada de "transferência do ano". Deixou para trás o cargo de diretora de entretenimento e a "dupla de sucesso" que protagonizava com Manuel Luís Goucha nas manhãs e nas noites de domingo.

Carrega às costas o sucesso do novo canal. Em menos de um mês deu a volta a 12 anos. Tirou a SIC do vermelho e catapultou-a para a liderança. Há "séculos" sem tirar os pés de casa para ir a um centro comercial diz que "adorava que, quando a televisão se desliga, houvesse um botãozinho que me desligasse também para me tornar invisível".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.