Votação personalidade luxemburguesa do ano: Xavier Bettel (20%)

Entrou cedo na política, com apenas 26 anos já era deputado no parlamento luxemburguês e conduz hoje os desígnios do país. Xavier Bettel mantém-se firme, pelo segundo mandato, à frente do Governo, enquanto tenta equilibrar os pratos da balança num Executivo de coligação, com o LSAP e com o Déi Gréng. Bettel tem-se destacado também como defensor dos direitos LGBT (Lésbicas, Gay, Bissexual e Transgénero).

Até ao lavar dos cestos é vindima. O ditado popular aplicou-se que nem uma luva aos resultados das últimas eleições legislativas no Luxemburgo. As sondagens davam a coligação Gâmbia como morta – formada pelo DP, LSAP e déi Gréng (as cores dos partidos são as da bandeira daquele país africano) – e uma vitória ao CSV. Os resultados foram, no entanto, bem diferentes: a coligação manteve-se, e Xavier Bettel permaneceu como primeiro-ministro do Luxemburgo. Se 2018 foi o ano da eleição e de formação do novo Executivo, 2019 foi o ano de afirmação de Bettel no cenário internacional na tentativa de alavancar um dos mais pequenos países da UE.



E tem sabido fazê-lo. Recentemente causou polémica, quando o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, veio ao Luxemburgo por causa do Brexit. Perante alguns manifestantes, Boris Johnson decidiu não comparecer à conferência de imprensa que estava prevista e deixou Bettel... a falar sozinho. O primeiro-ministro luxemburguês aproveitou o momento, discursou e não perdeu a oportunidade para ironizar com a ausência de Johnson. As imagens circularam no mundo inteiro e a atitude de Bettel foi prontamente criticada pelos apoiantes de Johnson e louvada por aqueles que querem que o Reino Unido permaneça na União Europeia (UE). “O Brexit não foi escolha minha, foi uma escolha do partido [conservador britânico], de David Cameron. Eles decidiram e lamento-o. Mas não nos culpem porque não sabem como sair desta situação em que se meteram”, afirmou na conferência dada a solo.

Este foi também o ano em que Bettel continuou a defender e a colocar os olhos do mundo inteiro nos direitos LGBT. Recorde-se que, Bettel casou em 2015 com o seu companheiro, sendo o primeiro chefe de Governo na UE a casar-se com alguém do mesmo sexo. E tem conseguido chamar a atenção dos direitos LGBT.

No final de fevereiro, afirmou, perante a cimeira da Liga Árabe que se realizou no Egito, que é gay e que poderia ser condenado à morte em alguns daqueles países. As declarações mereceram o apoio de alguns países europeus, como a Dinamarca e Alemanha. Mais recentemente, em setembro, na Assembleia das Nações Unidas, Bettel disse que “ser gay não é uma escolha, mas não aceitar é uma opção. A homofobia é uma escolha e temos de lutar contra isso”. Noutro exemplo, em julho, Bettel recusou-se a comparecer a um jantar oficial da embaixada de Israel em protesto contra o apoio do ministro israelita da Educação a terapias de conversão, destinadas a “curar” a homossexualidade.

