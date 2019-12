Votação personalidade luxemburguesa do ano: Jean-Claude Hollerich (17%)

Estava de férias em Portugal, quando começou a receber mensagens de parabéns. Tinha acabado de ser indicado pelo Papa Francisco para cardeal. Jean-Claude Hollerich não esperava a nomeação, segundo disse posteriormente em várias entrevistas, e foi apanhado de surpresa. Em outubro o momento viria a ser oficializado e viria a receber o chapéu vermelho, no Vaticano, o primeiro cardeal luxemburguês.

Como cardeal, Hollerich será um dos conselheiros mais próximos do Papa. Sempre que necessita, Francisco convoca o colégio de cardeais para avaliar o governo da Igreja Católica.



Um dos pontos que o une ao Papa Francisco num plano mais pessoal é o gosto pelo Japão. Hollerich foi missionário durante 17 anos naquele país. Estudou durante quatro anos antes da sua ordenação sacerdotal na Companhia de Jesus em 1990. Especializou-se em língua e literatura alemã na Baviera (Alemanha), antes de regressar ao Japão em 1994. No país do sol nascente foi professor de alemão e francês na Universidade de Sofia em Tóquio, e capelão da paróquia alemã na capital nipónica. Além disso, foi reitor da comunidade jesuíta da universidade e membro do Conselho de Obras Missionárias e Pastorais da Igreja na diocese de Tóquio.

Em 2011, deixou o Japão e, no mesmo ano, foi nomeado arcebispo do Luxemburgo por Bento XVI. Em 2018, Hollerich foi eleito por um mandato de cinco anos como chefe da Comissão dos Episcopados da União Europeia (COMECE).

Está atento ao maior envolvimento de leigos e jovens na Igreja. Além disso, tem-se manifestado preocupado com as questões ambientais e dos refugiados. Em entrevista à edição francesa do Wort, Hollerich afirmou que a ativista ambiental, Greta Thunberg, “tem razão” e reconheceu que “admira a jovem rapariga”. “A coragem que ela tem, bem como a energia de toda a nova geração que tem novas responsabilidades”, afirmou. O cardeal participou este ano no sínodo – reunião convocada pela autoridade eclesiástica – dedicado à Amazónia. Na mesma entrevista, dizia que é preciso perceber “o impacto da Europa e suas indústrias, incluindo as financeiras, que cofinanciam numerosos crimes ambientais”.

Por outro lado, tem defendido a partilha das responsabilidades com os refugiados entre países da União Europeia. Em entrevista à Rádio Latina, em fevereiro, defendeu os migrantes e reprovou os governos que lhes fecham as portas. “Há antigos ministros, com um terço nas mãos, a pronunciarem-se contra os migrantes: é terrível”, afirmou referindo-se a Itália.

