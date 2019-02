Petição para redução do uso do plástico no Luxemburgo vai esta quarta-feira a debate no Parlamento.

Votação. No seu dia-a-dia evita utilizar produtos de plástico?

Até 2021, a União Europeia (EU) vai proibir a produção e utilização de objetos de plástico descartáveis, como palhinhas, talheres, cotonetes e outros produtos, mas o Luxemburgo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Esta quarta-feira, vai a debate no Parlamento a petição pública - assinada por 4.979 pessoas - que exige a redução do número de embalagens de plástico no Grão-Ducado. "O Luxemburgo está no topo do ranking europeu de maior desperdício de resíduos plásticos per capita. Uma classificação que deve mudar para melhor o mais rapidamente possível", lê-se na petição.

Em 2017, o país produziu 607 kg de lixo municipal por pessoa, mais 120 do que a média dos países do bloco comunitário.