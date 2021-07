Ao contrário das legislativas, os residentes estrangeiros podem votar e até ser eleitos nas eleições autárquicas.

Votação

Já há data para a realização das eleições comunais de 2023

As próximas eleições comunais no Luxemburgo vão ter lugar no dia 11 de junho de 2023. A data acaba de ser divulgada pelo Ministério do Interior após concertação com o Sindicato Intercomunal das Vilas e Comunas Luxemburguesas (Syvicol).

Para eleger os governos locais, os estrangeiros com pelo menos 18 anos de idade têm de morar há pelo menos cinco anos no Grão-Ducado e proceder ao recenseamento eleitoral.

A inscrição nos cadernos eleitorais pode ser feita a qualquer altura até 40 dias precedentes ao escrutínio.Há duas formas de proceder. O recenseamento pode ser feito através da Internet, no portal MyGuichet.lu, ou na comuna de residência. Uma vez inscrito fica automaticamente recenseado para todas as eleições comunais do país.

O voto por correspondência é uma possibilidade.

Em comunicado, o Ministério do Interior diz ainda que a lei eleitoral de fevereiro 2003 e a lei comunal de dezembro 1988 vão sofrer algumas alterações. Sem avançar quais remete esclarecimentos para breve.

Outra alteração diz respeito às cerimónias civis, que no futuro poderão ser organizadas fora do edifício comunal, noutros locais determinados pelo conselho comunal. É uma prática que vigora desde o mês de maio 2020 devido à crise sanitária, mas que caduca a 15 de julho. O Governo pretende, no entanto, adotar um projeto de lei que torne esta medida efetiva, mesmo depois da pandemia.



