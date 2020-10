Partido Cristão Social (CSV) questionou ministra sobre alguns problemas e dualidade de critérios no serviço de rastreio da covid-19.

Votação. Há problemas no serviço de rastreio da covid-19?

O CSV questionou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, sobre alguns problemas no serviço de rastreio da covid-19 feito pelas autoridades de saúde. Numa questão parlamentar a deputada Martine Hansen deu conta de casos de pessoas que estiveram em contacto com uma pessoa infetada e que não foram contactadas pelo serviço "contact-tracing", enquanto que outras são colocadas em quarentena.

TSegundo o Governo, a direção da Saúde tenta contactar todas as pessoas que estiveram em contacto com alguém que deu positivo à covid-19. No entanto, há casos em que isso não está a acontecer. Segundo Paulette Lenert cabe à direção da Saúde definir o grau de risco de cada pessoa. Na resposta à deputada, a ministra acrescenta ainda que na conversa com a pessoa infetada, o serviço de rastreio tem de avaliar se se trata de um "contacto de risco elevado" ou se as medidas de segurança foram mantidas durante o encontro.

Martine Hansen relatou também casos de pessoas que receberam uma receita médica para fazer um teste à covid-19 sem ter de ficar em casa. Segundo a deputada, isto aconteceu com certas pessoas que estiveram em contacto com a mesma pessoa infetada e nas mesmas circunstâncias. No entanto, o serviço de rastreio tratou os contactos de forma diferente.

Covid-19. O aumento das infeções pode tornar-se "incontrolável" no Luxemburgo As previsões apontam para 370 casos diários, no início de dezembro e ‘task force’ Covid-19 alerta que as medidas atuais e os gestos barreira revelam-se insuficientes para travar a "dinâmica exponencial" da epidemia.

A ministra da Saúde justificou dizendo que em alguns casos o número de telefone a que a direção da Saúde tem acesso é errado ou a pessoa não atende, o que dificulta ainda mais o rastreamento. Relembra-se que caso não sej possível o contacto telefónico, o ministério tem de informar a pessoa por correio.

Na semana passada, Paulette Lenert explicou que com o aumento de novas infeções no país, o serviço de 'contact tracing' está com muito trabalho e que pode demorar alguns dias até as pessoas serem contactadas.



