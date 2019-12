Jean-Claude Hollerich, Nora Back ou Xavier Bettel? Quem marcou o ano de 2019 no Luxemburgo: o cardeal, a sindicalista ou o primeiro-ministro luxemburguês? É você que decide.

Luxemburgo 9

Votação. Escolha a personalidade luxemburguesa do ano

Jean-Claude Hollerich, Nora Back ou Xavier Bettel? Quem marcou o ano de 2019 no Luxemburgo: o cardeal, a sindicalista ou o primeiro-ministro luxemburguês? É você que decide.

Tem dúvidas? Saiba aqui um pouco sobre as personalidades selecionadas:



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: Lex Kleren

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Lex Kleren Foto: Chris Karaba Foto: Chris Karaba

Jean-Claude Hollerich, cardeal

Arcebispo do Luxemburgo foi nomeado cardeal em outubro deste ano pelo Papa Francisco. Como cardeal, será um dos conselheiros mais próximos do Papa.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: Chris Karaba

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Chris Karaba Foto: Lex Kleren Foto: Gerry Huberty

Nora Back, presidente da OGBL

Com apenas 40 anos, é a primeira mulher à frente da maior central sindical do Luxemburgo. É a presidente da OGBL e presidente da Câmara dos Assalariados, também a primeira mulher a exercer o cargo.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Foto: Pierre Matgé

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Pierre Matgé Foto: Guy Wolff Foto: Yann Hellers

Xavier Bettel, primeiro-ministo do Luxemburgo

Entre mãos tem os desígnios do país, enquanto tenta equilibrar os pratos da balança num Governo de coligação. No final de fevereiro, afirmou, perante a cimeira da Liga Árabe que se realizou no Egito, que é gay e que poderia ser condenado à morte em alguns daqueles países.