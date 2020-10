O novo ano parlamentar arranca esta terça-feira, dia em que o primeiro-ministro Xavier Bettel vai discursar sobre o Estado da Nação.

Votação. Como considera a atuação do governo na crise da covid-19?

Redação O novo ano parlamentar arranca esta terça-feira, dia em que o primeiro-ministro Xavier Bettel vai discursar sobre o Estado da Nação.

Inicialmente previsto para meados do mês de maio, o discurso foi sucessivamente adiado devido à crise sanitária desencadeada pelo novo coronavírus. Aquela que será a sétima declaração de Bettel sobre a política do Governo tem início marcado para as 14:30. O discurso sobre o Estado da Nação é uma sessão anual, na qual o líder do Executivo faz uma análise da situação económica, social e financeira do país, além de dar a conhecer os novos projetos do atual Governo.

Este ano, o discurso deverá ser marcado pela covid-19, uma vez que o Luxemburgo está a assistir a um aumento do número de casos. Por um lado, parte da população pede medidas mais restritivas para conter a proliferação do vírus, enquanto outros querem um alívio das regras, nomeadamente no setor da Horesca.

Xavier Bettel deverá avançar esta terça algumas das ideias do Governo para limitar as consequências nefastas do novo coronavírus, tanto ao nível da saúde como da economia. Na quarta-feira começa o debate sobre a declaração, no qual os deputados, sobretudo os da oposição, deverão comentar o discurso do primeiro-ministro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.