Voos entre Luxemburgo e Reino Unido suspensos até 3 de janeiro

Susy MARTINS Está cancelada a ligação aérea entre o Grão-Ducado e o Reino Unido.

O Ministério da Mobilidade suspendeu as viagens aéreas de e para o Reino Unido até ao dia 3 de janeiro de 2021.

Inicialmente o Luxemburgo tinha suspenso os voos com o Reino Unido durante 24 horas, mas decidiu entretanto prolongar esse período até 3 de janeiro inclusive.

A medida de precaução visa evitar a propagação da nova variante do novo coronavírus, descoberta no Reino Unido. No sábado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que a nova variante da covid-19 recentemente detetada no país pode ser "até 70% mais transmissível" do que a estirpe original da doença.

Cerca de 30 países suspendem ligações aéreas com Reino Unido Da Europa à América Latina, passando pelo Médio Oriente, os diferentes governos estão a anunciar a decisão para evitar a importação da nova variante de covid-19.

Mas segundo a comunidade científica, a nova variante do coronavírus que foi identificada no Reino Unido, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Bélgica, Dinamarca e Austrália são os mais recentes países onde a nova variante do coronavírus responsável pela doença covid-19 foi identificada. Antes, a presença da mesma já tinha sido confirmada nos Países Baixos, Itália e África do Sul.



