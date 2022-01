Voos de Lisboa e Porto com destino ao Findel desviados para a Bélgica

Os passageiros dos voos desviados para Liège acabaram por viajar da Bélgica para o Luxemburgo de autocarro. O nevoeiro impediu a aterragem no Findel.

Os passageiros dos voos desviados para Liège acabaram por viajar da Bélgica para o Luxemburgo de autocarro. O nevoeiro impediu a aterragem no Findel.

Vários voos para o Luxemburgo tiveram de ser desviados para a Bélgica, tendo aterrado no Aeroporto de Liège, Bélgica, em vez do Findel, no sábado de manhã.

Os passageiros aéreos que partiram de várias cidades europeias, como Lisboa e Porto, além de Milão, Paris e Amesterdão com destino ao Grão-Ducado, acabaram por aterrar no Aeroporto belga, noticiou o L'Essentiel.

A má visibilidade causada pelo nevoeiro no Luxemburgo foi a causa do desvio de vários voos da Tap Air Portugal, da Luxair, Ryanair e KLM, soube o Contacto.

Após aterragem em Liège os passageiros dos voos afetados estão a regressar ao Luxemburgo por autocarro. Alguns já chegaram, outros ainda estão a caminho.

