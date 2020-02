Até ao momento, já foram cancelados 28 voos previstos devido à tempestade que atravessa o Luxemburgo. Findel recomenda aos passageiros que verifiquem o estado dos voos antes de se dirigirem ao aeroporto.

Voos cancelados devido a tempestade

Até ao momento, já foram cancelados 28 voos previstos devido à tempestade que atravessa o Luxemburgo. Findel recomenda aos passageiros que verifiquem o estado dos voos antes de se dirigirem ao aeroporto.

Até ao momento, de acordo com as informações disponíveis na página do Aeroporto de Findel, já foram cancelados 28 voos previstos para este domingo devido ao agravamento do estado do tempo.

"Devido à atual situação meteorológica, esperamos atrasos e cancelamentos. Por favor, verifique o estado do seu voo com a sua companhia aérea antes de se dirigir para o aeroporto", informa a mesma página.

Ao longo do dia vários voos foram sendo cancelados. Nas partidas são já 13 e nas chegadas esse número sobe até aos 15.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.