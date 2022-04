Voo Nice-Luxemburgo. Como uma viagem de 1h30 acabou por durar 24 horas

Os passageiros do voo da companhia aérea espanhola Volotea relatam a aventura desastrosa de sexta-feira de atrasos, viagem aérea para o Findel desviada para Lyon e a chegada ao Luxemburgo mais de 20 horas depois de autocarro.

Os passageiros do voo da companhia aérea espanhola Volotea relatam a aventura desastrosa de sexta-feira de atrasos, viagem aérea para o Findel desviada para Lyon e a chegada ao Luxemburgo mais de 20 horas depois de autocarro.

Foi sem dúvida um início de fim de semana de Páscoa acidentado e para esquecer para os passageiros do voo Nice-Findel da companhia aérea espanhola Volotea. Ao contrário do esperado o que deveria ter sido uma simples viagem de hora e meia de voo, na sexta-feira à tarde, dia 15 abril, prolongou-se por mais de 24 horas e como muitas desventuras para estes passageiros do voo que não a vão esquecer.

O relato é contado pela France 3 Provence-Alphes- Côte d'Azur e começa com o anúncio de um atraso no voo V72578 da Volotea de Nice para o Luxemburgo, previsto para descolar às 19h30. Meia hora antes, os passageiros são avisados que o voo afinal só iria partir dali a 1h15.

Sophie, uma jovem luxemburguesa relata à France 3 que a companhia tinha informado de que o atraso foi originado com a partida do Airbus A319 no aeroporto do Luxemburgo, com a descoberta de uma bagagem no porão que não pertencia a nenhuma passageiro. Mais um atraso e finalmente os passageiros embarcam.

A meio da viagem aérea a tripulação informa de que o avião irá afinal aterrar em Lyon e não no Findel pois o aeroporto do Luxemburgo já estava encerrado. Incrédulos chegam ao aeroporto de Lyon e têm de recolher as suas bagagens. E ali esperam por notícias da companhia, que chegam à meia-noite.

Todos terão de passar a noite num hotel em Lyon, onde chegam à 01h30 da madrugada, e na manhã seguinte um autocarro irá buscá-los para realizar então a viagem até ao Luxemburgo, por estrada.

Nem a noite puderam passar descansados, como conta uma jovem passageira luxemburguesa à France 3, alguns passageiros são informados de que terão de estar prontos pelas 05h00 para partir de autocarro.

Afinal, o autocarro só chegou ao hotel pelas 10h30 da manhã quando finalmente e já extenuados, furiosos e cansados os passageiros do voo da companhia aérea Volotea iniciam viagem com destino ao Luxemburgo, tendo sido brindados com um pequeno-almoço oferecido pela companhia.

A France 3 contactou a Volotea que pediu desculpas a todos os passageiros "pelos incovenientes". A empresa justificou que o voo teve de aterrar em Lyon "devido recolher imposto pelo aeroporto do Luxemburgo" . E acrescenta: "A única preocupação das equipas da Volotea foi oferecer a melhor solução possível aos seus passageiros.

A empresa ofereceu assim a noite num hotel, com pequeno-almoço incluído, a todos os passageiros e disponibilizou autocarros para chegar ao Luxemburgo na manhã seguinte", conclui a comunicação da companhia aérea espanhola.

Justificações que não chegaram para os passageiros. "Que haja atrasos eu compreendo, agora o que aconteceu... Vim para Nice para limpar a cabeça e vê-se como isto terminou. Estou exausta!", declara a jovem Sophie à France 3.





