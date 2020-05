O voo, que partiu no sábado de Guadalajara, teve de ser desviado para a Terra Nova, no Canadá.

Voo da Cargolux desviado devido a indisposição de membro da tripulação

O voo, que partiu no sábado de Guadalajara, teve de ser desviado para a Terra Nova, no Canadá.

Um avião da Cargolux, que viajava do México para o Luxemburgo, teve de alterar a rota.

O voo, que partiu no sábado de Guadalajara, teve de ser desviado depois de um membro da tripulação se ter sentido indisposto.

A companhia aérea de carga já veio, no entanto, esclarecer, que a indisposição não está relacionada com a infeção da covid-19. No entanto, isso não impediu que o tripulante tivesse de ser visto por um médico.

Face à situação, o avião fez uma aterragem em Gander, uma localidade na Terra Nova, Canadá, para que o membro da tripulação pudesse ser observado num hospital e receber tratamento, segundo indicou a empresa nas suas redes sociais.

A aeronave retomou o voo este domingo de manhã, com destino ao Luxemburgo.

