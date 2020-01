A presidente da Comissão Europeia está hoje em visita ao Grão-Ducado.

Von der Leyen impressionada com transportes públicos gratuitos no Luxemburgo

A presidente da Comissão Europeia está hoje em visita ao Grão-Ducado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve no Luxemburgo onde reuniu com o primeiro-ministro, Xavier Bettel. Entre a “vasta panóplia de dossiers” em discussão, como Bettel fez questão de sublinhar, destacaram-se a luta contra as alterações climáticas e o quadro financeiro plurianual da União Europeia.

Tanto Bettel como von der Leyen deixaram elogios recíprocos e a líder da Comissão Europeia referiu mesmo a gratuitidade dos transportes públicos – que entrará em vigor no próximo mês de março - acrescentando que deveria ser uma iniciativa a implementar noutros países. Von der Leyen apontou ainda os esforços financeiros que o Grão-Ducado tem feito para combater as alterações climáticas.

Foto: Chris Karaba

Na terça-feira, von der Leyen vai apresentar em Estrasburgo o projeto de transição energética, com um fundo de transição.

Depois da reunião com Bettel, a presidente da Comissão Europeia, encontrou-se com o Grão-Duque Henri. À tarde, a nova Comissão e os seus 27 comissários tomarão posse no Tribunal de Justiça Europeu em Kirchberg, na capital. A nova equipa fará o juramento de respeitar os Tratados da União Europeia.

A visita ao Luxemburgo faz parte de um périplo que a responsável está a fazer pelos Estados-membros. Na semana passada, von der Leyen esteve no Reino Unido para uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, seguindo depois para a Croácia, país que assumiu a presidência da UE.