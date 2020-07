Com o aumento diário de novos casos de coronavírus, as autoridades voltam a pedir ajuda voluntária aos profissionais de saúde.

Voluntários são chamados para ajudar numa eventual segunda vaga de covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Com o aumento diário de novos casos de coronavírus, as autoridades voltam a pedir ajuda voluntária aos profissionais de saúde.

"Chamada de voluntários para a segunda vaga covid-19" é o título da mensagem que foi enviada para vários dos voluntários que estiveram presentes na resposta ao coronavírus desde março.

As autoridades começam agora a sondar a "possível disponibilidade" destes profissionais de saúde, caso seja mesmo necessário voltar a reabrir os centros de cuidados avançados criados em todo o país.

A notícia foi avançada, em exclusivo, pela Rádio Latina depois de Paulette Lenert, ministra da Saúde, ter confirmado que vários profissionais de saúde estão a ser contactados.

Covid no Luxemburgo

Na passada terça-feira, foram confirmados 61 novos casos num universo de praticamente 11 mil exames rápidos. O balanço que surge três semanas depois do fim do desconfinamento, eleva para 4.603 o número de pessoas que contraíram a doença no Grão-Ducado desde o último dia de fevereiro.

A admissão de três novos pacientes nos hospitais também está a aumentar o número de doentes a precisar de acompanhamento médico. Nestes momento há 21 pacientes internados, três em estado grave, em regime de cuidados intensivos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.