Vodafone vai ter centro logístico no Luxemburgo

O complexo de 29.000 m2 permitirá distribuir equipamentos de redes móveis e fixas às suas outras filiais europeias.

O ministro da Economia, Franz Fayot (LSAP), e o CEO da Vodafone Procurement, Ninian Wilson, assinaram na quarta-feira um memorando de entendimento para a implementação de uma plataforma logística pan-europeia da empresa no Luxemburgo.

O acordo foi formalizado na cerimónia de abertura da Arch Summit 2022, uma emblemática cimeira dedicada às tecnologias de informação e à inovação que decorreu entre quarta e quinta-feira na LuxExpo.

Segundo o Virgule, a Vodafone quer reforçar a sua presença no Grão-Ducado devido à sua "[estratégica] localização geográfica e aos seus pontos fortes no setor da logística".

A ideia é concentrar a maior parte dos seus stocks no novo centro logístico, uma construção sustentável e "altamente automatizada" que deverá começar a funcionar no final de 2024.

A Vodafone está presente no Luxemburgo desde 1999 e, desde aí, tem expandido as suas atividades no país com o estabelecimento da sua empresa global de aquisições, a Vodafone Procurement Company, o seu centro de roaming global, a Vodafone Roaming Services, e a criação do acelerador de inovação Tomorrow Street em parceria com a luxemburguesa Technoport.

