A polícia lançou um apelo a testemunhas para ajudar a encontrar este indivíduo sujeito suspeito de ter invadido uma casa de repouso em novembro passado.

Apelo a testemunhas

Viu este homem? É procurado por assalto a lar de idosos em Diekirch

Redação

A polícia do Grão-Ducado lançou esta segunda-feira um apelo a testemunhas para encontrar um homem suspeito de ter invadido e roubado um lar de terceira idade situado na rua de l'Hôpital, em Diekirch.

O assalto ocorreu no dia 24 de novembro de 2021, entre as 17h45 e as 21h30, e onde o suspeito roubou vários objetos do lar tendo conseguido fugir. Desde então a polícia tem procurado o homem, mas ainda não teve sucesso.

Fotos: Polizei

Por isso, a esquadra de Diekirch/Vianden está a pedir a quem conheça o indivíduo retratado nas imagens que a polícia está a divulgar, saiba a sua identidade, ou tenha informações sobre o assalto ocorrido que entre em contacto com os agentes. As informações podem ser dadas por telefone (+352) 244 80 1000 ou pelo e-mail police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.