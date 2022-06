A polícia lançou um apelo a testemunhas sobre o roubo desta caravana da marca Bürstner que ocorreu segunda-feira de manhã.

Viu esta caravana? Foi roubada do parque em Mullerthal

A caravana cinzenta da marca Bürstner encontrava-se no Parque de Campismo da Rue des Moulins, em Mullerthal mas na manhã de segunda-feira, e estranhos conseguiram roubá-la do local, fazendo-se à estrada.

O furto do veículo ocorreu entre as 08h00 e as 12h00, em pleno dia, como informa o relatório da Polícia do Grão-Ducado. Os assaltantes terão derrubado uma cerca e uma barreira de madeira do parque de campismo para conseguir levar a caravana, sem que ninguém aparentemente desse por nada.

Caravana roubada do parque em Mullerthal. Foto. Policie Grand Ducal

A polícia está a investigar o roubo e lançou esta sexta-feira um apelo a testemunhas para auxiliar na captura dos assaltantes e na recuperação do veículo pelos seus proprietários.

Foto: Policie Grand Ducal

Assim, quem possuir informações úteis sobre este roubo pode contactar a esquadra de polícia de Echternach através do número (+352) 244 72 1000 ou para o e-mail: police.echternach@police.etat.lu.



