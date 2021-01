Há uma necessidade urgente de garantir às pessoas que residem no Luxemburgo, há vários anos sem autorização de residência, a possibilidade de regularizar a sua situação. Num período que requer solidariedade, o Grão-Ducado deveria mostrar o bom exemplo e fazer justiça à imagem humanista que tem.

Viste-me, mas não olhaste para mim

A Aida não tem autorização de residência. Veio para o Luxemburgo há sete anos com dois filhos e o marido. São da Bósnia e pediram proteção internacional. Receberam a resposta negativa há mais de três anos. Eram obrigados a sair do território nacional. A família decidiu ficar por falta de alternativas. As crianças de 8 e 10 anos continuam na escola. De facto, a escola luxemburguesa é a única escola que elas conhecem. A Aida perdeu o emprego como ajudante num restaurante durante a pandemia e hoje a família sobrevive com os pequenos rendimentos do marido. Ele faz entregas, sem contrato, quando há trabalho. Parecem uma família “normal”, mas não têm direiro a abono para os filhos, nem indemnização de desemprego, nem autorização de trabalho, nem qualquer tipo de possibilidade de apoio social do Estado. Estão sem contrato de arrendamento e sem possibilidade de se movimentar. Mesmo ir às compras do outro lado da fronteira porque é mais barato, como fazem muitos residentes do Luxemburgo, é algo que não se atrevem a fazer. O medo de serem apanhados é constante.



Quando uma pessoa é apanhada a roubar num supermercado, pode ser multada ou mesmo punida mais severamente, se não for a primeira vez. Porque é ilegal roubar. Se uma pessoa de 14 anos faltar à escola para sair com amigos, como eu costumava fazer, está também a cometer uma ilegalidade. O mesmo acontece com o condutor que bate num carro estacionado e foge sem dizer nada. No entanto, não consideramos essas pessoas "ilegais". Então porque é que o fazemos com os migrantes?

Chamar “ilegal” a um migrante não é neutro, é estigmatizante, polarizador e simplesmente errado. Dizer que "ninguém é ilegal" não é simplesmente uma frase cativante para militantes solidários com os imigrantes que defendem pessoas em conflito com leis menos justas. Dizer que ninguém é ilegal significa considerar que uma pessoa ilegal é incompatível com o Estado de direito, que se baseia na ideia de que todo o ser humano é igual perante a lei. Classificar uma pessoa de "ilegal" insinua que a sua própria existência é ilegal, o que é simplesmente errado.

Dito isto, embora um ser humano não possa ser ilegal, sabemos que as suas ações podem. Também, nesses casos, há que ter cuidado em não julgar as situações sem as percebermos verdadeiramente. As pessoas que são frequentemente chamadas ilegais nem sempre entraram no país clandestinamente. Na verdade, isso são os casos mais raros. Muitos tinham um visto válido que entretanto expirou ou apresentaram um pedido de asilo que mais tarde foi recusado. E mesmo após uma determinação oficial de que uma pessoa está a residir ilegalmente, devemos verificar os procedimentos seguidos antes de se poder presumir que a decisão foi correta. A confiança na justiça pode ser abalada quando se percebe que a análise dos casos é muitas vezes discricionária e subjetiva.

O termo “ilegal” começou a ser utilizado pela comunicação social que o atribuía aos judeus que fugiam para a Palestina sem autorização. De facto, foi o sobrevivente do Holocausto e Prémio Nobel da Paz, Elie Wiesel, quem primeiro enquadrou o debate: "Vocês que são os chamados estrangeiros ilegais devem saber que nenhum ser humano é ilegal". Para além de ser juridicamente enganador, o termo "ilegal" tornou-se incrivelmente perigoso devido à sua desumanização. Ilegal tem uma conotação negativa e quase perigosa, quando na grande maioria das vezes, falamos de pessoas vulneráveis, que querem trabalhar e que estão à procura de uma vida melhor.

No Luxemburgo, como em todo o lado, é muito difícil saber quantas pessoas se encontram nesta situação, neste limbo administrativo, nesta insegurança e instabilidade constante.

Hoje, como a família da Aida, mais famílias têm pedido apoio alimentar à Associação de Apoio aos Trabalhadores Migrantes (ASTI). De março a dezembro de 2020 foram 253 pessoas em situação irregular, incluindo 69 crianças, que com a pandemia perderam tudo e necessitam de ajuda para poder comer. Provavelmente são apenas a ponta do iceberg. Vindas dos quatro cantos do mundo, estão completamente desprotegidas no meio de uma pandemia, num período em que a mobilidade de todos é fortemente restringida, sem apoio e com receio constante de serem apanhados.

A última campanha de regularização aconteceu em 2013. Há uma necessidade urgente de oferecer às pessoas que residem no Luxemburgo, há vários anos, sem autorização de residência a possibilidade de regularizar a sua situação. Num período que requer solidariedade, o Grão-Ducado deveria mostrar o bom exemplo e fazer justiça à imagem humanista que tem.

