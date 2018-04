A direção do Centro Penitenciário de Schrassig, no Luxemburgo, decidiu suspender temporariamente as visitas aos reclusos por “questões de segurança”.

Visitas suspensas no Centro Penitenciário de Schrassig

A direção do Centro Penitenciário de Schrassig, no Luxemburgo, decidiu suspender temporariamente as visitas aos reclusos por “questões de segurança”.

A decisão surge após um dia marcado por várias greves. Foram quatro em menos de 24 horas. Como reação, a direção da prisão avançou com medidas disciplinares contra 16 reclusos e avançou com a suspensão das visitas.

Em causa estão 16 detidos que, ontem ao final da tarde, recusaram regressar à ala P2 do estabelecimento prisional. Esta greve aconteceu depois de, no mesmo dia, 60 reclusos terem interrompido o trabalho na lavandaria do centro penitenciário.

A situação repetiu-se hoje de manhã. Mais uma vez, 60 reclusos fizeram greve na lavandaria da cadeia de Schrassig.

Foto: Gerry Huberty

Ainda esta manhã, outros 14 presos também protestaram, ao recusar regressar às respetivas celas.

Além da suspensão das visitas e das medidas disciplinares, o Ministério Público decidiu ainda transferir “alguns reclusos” para outra unidade do centro penitenciário.

Quanto às razões que estão a motivar esta onda de protestos, o Ministério Público refere que estão relacionadas com as críticas à duração das penas de prisão, ao valor das multas e ao montante das despesas relacionadas com o sistema judicial.

Os presos queixam-se também do atraso na entrada em vigor do projeto de lei sobre a execução das penas e qualificam de incompreensíveis os prazos a respeitar para poderem pedir uma revisão das penas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.