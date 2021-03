O Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) vai alargar as visitas guiadas na capital durante as férias da Páscoa.

Visitas guiadas na capital vão ser alargadas nas férias da Páscoa

Henrique DE BURGO O Serviço de Turismo da Cidade do Luxemburgo (LCTO) vai alargar as visitas guiadas na capital durante as férias da Páscoa.

Entre 2 e 18 de abril, em vez das atuais duas visitas guiadas organizadas atualmente pelo LCTO, vai haver quatro ofertas.

Entre as novidades, o circuito pedestre Vauban permite explorar os vestígios das fortificações e a história da Cidade do Luxemburgo durante três horas, enquanto o 'City Promenade for kids' permite às famílias conhecer melhor a capital através de um jogo de pista sobre a lenda da Melusina.

As outras duas visitas guiadas, organizadas desde o dia 15 de março são o passeio de duas horas pelos principais pontos turísticos e atrações da capital, e o circuito Wenzel, de três horas, pelas origens da antiga cidade-fortaleza.

No entanto, há medidas restritivas a cumprir, como o número máximo de participantes nas visitas guiadas, que é de 10 pessoas, o uso obrigatório de máscara, assim como a distância de dois metros (à exceção de pessoas da mesma família).

Todos os participantes devem lavar as mãos após a visita e a receção do LCTO, na Place Guillaume II, é o único ponto de partida para as visitas guiadas. Os detalhes sobre horários, línguas, preço e compra dos bilhetes podem ser consultados aqui ou no balcão do LCTO.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.