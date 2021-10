A partir desse mês também serão também retomadas as visitas sem vigilância.

Centro Penitenciário do Luxemburgo

Visitas de uma hora para os reclusos a partir de novembro

Susy MARTINS

O tempo das visitas para os reclusos das prisões do Luxemburgo vai duplicar. Passa dos atuais 30 minutos por visita para uma hora, a partir de novembro. Mas após cada visita, o recluso terá de cumprir uma quarentena de sete dias.

As alterações das regras e condições para as visitas a reclusos foram reveladas pelos responsáveis da Administração Penitenciária aos deputados da comissão parlamentar da Justiça.

As visitas aos reclusos foram proibidas no início da pandemia e continuam a ser limitadas com o objetivo de evitar a propagação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, já que devido ao elevado número de detidos, o distanciamento físico dificilmente pode ser cumprido. Para além disso, nem todos os reclusos aceitaram ser vacinados contra a covid-19.

Em maio último, apenas 35% dos detidos em Schrassig tinham sido inoculados.Apesar de os visitantes serem obrigados a ter um dos três certificados CovidCheck [vacinação completa, recuperação da covid-19 ou testagem negativa], os responsáveis da Administração Penitenciária defendem que “mesmo assim o risco de contaminação e propagação do vírus no interior das prisões é demasiado elevado”.

Quem não concorda com estas restrições é a Mediadora Claudia Monti, que defende “que os prisioneiros já se mostraram muito pacientes desde o início da pandemia”.

Face à oposição da Mediadora, que conta com o apoio dos deputados, os responsáveis da Administração Penitenciária garantem que a quarentena após as visitas deverá ser abolida “a curto prazo”, sem se comprometerem com uma data.



