Visitantes incomodados com excrementos de corvo nas termas de Mondorf

Irina FIGUT "Nojento" e "infeccioso": alguns clientes regulares das instalações termais de Bad Mondorf estão irritados com a sujidade na área exterior.

Uma maior presença de corvos nas zonas urbanas não está aparentemente a incomodar apenas os residentes na Cidade do Luxemburgo. Alguns clientes das Termas de Domaine em Bad Mondorf sentem-se perturbados com a poluição causada por estas aves. Siegfried Kuderer e a sua esposa são clientes habituais do estabelecimento e visitam regularmente as termas, bem como as saunas do centro de bem-estar.

Gostariam de sair para o ar fresco sem serem perturbados e relaxar numa das espreguiçadeiras ao ar livre após o banho de calor. Mas um detalhe incomoda-os: "A área exterior do banho está quase sempre parcialmente suja por excrementos de corvo nas espreguiçadeiras e passadeiras", diz Siegfried Kuderer. "Já nos queixámos, mas ninguém se sente responsável por isso". Segundo o visitante, oito em cada dez espreguiçadeiras disponíveis na área exterior estariam sujas: "Isto não só é nojento e anti-higiénico, como também infeccioso".

De acordo com os clientes afetados, oito em cada dez das espreguiçadeiras disponíveis estão frequentemente sujas. Foto: Chris Karaba

"Presença de corvos não é nova"

O amante da sauna já tinha contactado a administração e o pessoal dos banhos: "As queixas aos salva-vidas foram rejeitadas com os comentários 'isso é natureza' e 'isso é a área exterior'". Tinha também escrito uma carta à autoridade sanitária responsável.

Alguns visitantes ficam incomodados com os excrementos dos corvos. Foto: DR

A administração do espaço também está consciente do problema. "A presença de corvos em Bad Mondorf não é nova, o número não parece ter aumentado particularmente nos últimos anos", diz Marie-Anne François, responsável pela comercialização e comunicação no centro termal e de bem-estar. Uma das razões poderá ser a localização das instalações, que se encontram no meio de um grande espaço livre e cujos departamentos de bem-estar estão parcialmente localizados diretamente no parque termal. "As áreas, incluindo as espreguiçadeiras, são limpas diariamente", assegura a responsável.

Espécies de aves protegidas pela UE

A proximidade de edifícios residenciais ou árvores protegidas contra o vento atrai mais corvos, diz Sören Salvatore, especialista em aves urbanas do Centro Ornitológico do Luxemburgo. Uma vez que os corvos fazem ninhos em colónias que podem compreender várias centenas de indivíduos, a poluição, tal como os excrementos ou a poluição sonora, é mais frequente nas imediações das suas áreas de paragem. No entanto, uma vez que os corvos são protegidos como espécies de aves em perigo a nível da UE, é proibido caçá-los, matá-los ou destruir os seus ninhos, adverte Salvatore.

Dois clientes regulares queixam-se da sujidade recorrente dos excrementos das aves na área exterior do centro termal. Foto: Chris Karaba

Entretanto, de acordo com ornitólogos, os corvos podem ser vistos em povoados de todo o país. Após décadas de caça na agricultura, as aves instalaram-se cada vez mais em zonas urbanas. O corvo é nativo do Luxemburgo desde o século XX, com cerca de 3.500 casais reprodutores a viverem atualmente aqui. "O seu número é estável no Luxemburgo", diz Salvatore.

A fim de assegurar uma coexistência sem conflitos entre residentes e corvos, o Ministério do Ambiente aconselha as comunidades afetadas a elaborarem conceitos de gestão para lidar com estes animais no website do portal ambiental emwelt.lu. O Ministério só pode conceder uma autorização para perturbar habitats em casos excepcionais. A perturbação deve ser feita no interesse da saúde geral e da segurança pública em locais como pátios escolares, parques infantis ou terraços de restaurantes.

