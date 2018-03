Visita de Estado a França terminou em Toulouse

A visita oficial do casal grão-ducal do Luxemburgo a França terminou esta quarta-feira, em Toulouse.

A indústria aeroespacial e a investigação dominaram a agenda deste terceiro e último dia da visita de Estado do Grão-Duque Henri e da Grã-Duquesa Maria Teresa a França.

Toulouse é um conceituado pólo industrial, nestas áreas, e foi designada “cidade europeia da ciência 2018”.

Do programa deste dia constou uma visita ao Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES), nomeadamente ao centro de operações em Marte.

No último dia da visita oficial, para além do casal Grão-Ducal marcaram ainda presença o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia luxemburguês, Étienne Schneider, e o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Baptiste Lemoyne.

A comitiva luxemburguesa foi depois recebida pelo presidente da Câmara de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, onde se realizou um encontro com emigrantes luxemburgueses e autoridades locais.

O casal Grão-Ducal esteve ainda no centro cultural “Quai des Savoirs”, onde assistiu à exposição “#HumainDemain”, sobre os desafios e o impacto da inovação científica e tecnológica.

Ao final da tarde, a comitiva luxemburguesa realizou uma visita à empresa Airbus, mais concretamente à linha de produção do Airbus 380.

O programa culminou com a assinatura de um acordo para o fortalecimento a longo prazo da colaboração industrial e o desenvolvimento de parcerias de pesquisa entre a Airbus e várias entidades, parceiros privados e públicos com sede no Luxemburgo, nomeadamente no campo da cibersegurança, tecnologias espaciais, sistemas aéreos não tripulados e aeronaves de asa rotativa.

O memorando de entendimento foi rubricado pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, e pelo vice-presidente, que tutela a estratégia e assuntos internacionais da Airbus, Patrick Castelbajac.

Luxemburgo e França apostam na melhoria dos transportes na Lorena

Ainda no âmbito desta visita oficial, o Luxemburgo e a França decidiram investir 240 milhões de euros, em prol da melhoria da mobilidade dos trabalhadores fronteiriços do lado francês.

Cada país contribui com metade da verba destinada a desenvolver os transportes na região da Lorena, até 2028.

A maior parte do investimento – 220 milhões de euros – é destinada ao transporte ferroviário, enquanto o restante é destinado a outros projetos de mobilidade.

Diariamente, cerca de 95.000 franceses que atravessam a fronteira para trabalhar no Luxemburgo.

