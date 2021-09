Visita será de três dias, entre esta sexta-feira e domingo.

Visita ao Grão-Ducado

Ministro de Cabo Verde em encontro com comunidade do Grão-Ducado

Henrique DE BURGO

O ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, realiza uma visita de três dias ao Luxemburgo, entre esta sexta-feira e domingo.

Da agenda da visita, o destaque vai para o encontro de Jorge Santos com a comunidade, este sábado (11 de setembro), pelas 18h, na capital. Ouça as declarações do embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo sobre o programa da visita à Rádio Latina.

