Violento acidente em que morreu português faz mais uma vítima

Paula DE FREITAS FERREIRA

A polícia de Luxemburgo anunciou, esta quarta-feira, que o violento acidente de 14 de novembro, na N31, em que morreu Carlos Loureiro, de 44 anos, e uma mulher de 22 anos, acabou por vitimar outra pessoa: a jovem belga de 19 anos que tinha ficado gravemente ferida e que se encontrava hospitalizada desde então.

A colisão entre os dois veículos ligeiros entre Bascharage e Linger deu-se por volta das 2h40 do dia 14 de novembro. De acordo com as informações das autoridades, o condutor que viajava na direção de Bascharage atravessou a faixa de rodagem em sentido contrário, perto do túnel de 'Biff' e colidiu com um outro veículo que circulava em sentido contrário.

O motorista de 22 anos de idade deste último veículo, uma mulher residente em França, não resistiu aos ferimentos graves no local do acidente. O passageiro do veículo que circulava em direção a Bascharage também acabou por morrer. Era Carlos Loureiro, de 44 anos, e vivia em Dudelange.

A família do português apelou a donativos para pagar a trasladação do corpo, o que levou a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas a defender "algum tipo de medidas de apoio" para a trasladação de cidadãos nacionais que morram no estrangeiro e em situações de comprovada incapacidade financeira.

Já o condutor testou positivo no teste de álcool e foi detido por ordem do Ministério Público. A polícia forense está a investigar as circunstâncias exactas do acidente. Duas outras pessoas foram levadas para o hospital com ferimentos graves. A jovem belga de 19 anos é a terceira vítima mortal do trágico acidente.

