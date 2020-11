Associação luxemburguesa convoca ato simbólico e chama pais e profissionais de saúde a depositar uma rosa à porta das clínicas onde tenham vivenciado abusos e desrespeito.

Violência obstetrícia. Movimento propõe denunciar clínicas que promovem partos traumáticos

Numa altura em que disparam as denúncias de violência nas maternidades, o Grão-Ducado não sai ileso com frequentes relatos de ameaças e práticas não autorizadas por parte dos profissionais de saúde.

Com o objetivo central de promover uma abordagem mais humana da gravidez e do parto, a associação sem fins lucrativos Roses Revolution pretende assinalar o próximo dia 25 de novembro com um ato simbólico por uma "prática obstetrícia respeitosa". Chama portanto "pais e cuidadores, parteiras, profissionais de saúde e estagiários" a "colocar simbolicamente uma rosa em frente às clínicas onde se sofreu ou testemunhou abuso ou desrespeito".

No comunicado enviado às redações, a ONG acrescenta que à porta das clínicas deverá estar um elemento da associação num gesto de solidariedade com os que se predisponham a denunciar experiências traumáticas.

Para evitar que os relatos possam cair em saco roto, o movimento luxemburguês diz-se também interessado em fazer gravações de áudio, obtendo "uma imagem clara do que faltou às mulheres que deram à luz no Luxemburgo", para, num futuro próximo, formular exigências específicas para abordar a política de saúde do país. "A Rose Revolution torna público um assunto tabu, quebramos o silêncio na esperança de mudança. Esperamos que, num futuro próximo, todas as mães e famílias sejam respeitadas e que as nossas crianças possam nascer no amor e na paz", resume o comunicado.

Quando o "médico é que sabe"

A violência durante o parto inclui o abuso físico e verbal e o não cumprimento da legislação que estabelece a autonomia física e a liberdade de escolha da mulher. Segundo a associação as maternidades luxemburguesas exercem estas práticas das seguintes formas:

Linguagem autoritária e desrespeitosa em palavras e tons, em particular quando as mulheres questionam as opiniões dos médicos e os procedimentos sugeridos ou pedem mais esclarecimentos;

Ameaças que, de forma mais comum forçam o consentimento: "se não fizer X o seu filho morre" ou "isto é feito como eu disse"; "sou eu o perito ou você?";

Injetar medicamentos sem o devido consentimento;

Intervenções mecânicas sem explicação ou pedido de consentimento como a abertura manual do saco amniótico ou desprendimento de membrana;

Exames vaginais frequentes e indesejados;

Negação da liberdade de movimento;

Intervenções sem fundamento ou utilidade médica e desaprovadas pela OMS como são o caso da episiotomia ou das manobras de Kristelle.





