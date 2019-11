Os dois homens passaram a noite na esquadra. Um tentou arremessar uma garrafa contra as autoridades.

Violência na Gare. Dois homens detidos

As autoridades luxemburguesas foram chamadas na noite desta sexta-feira à Gare para travar um confronto violento entre dois homens que segundo a RTL estariem embriagados e particularmente violentos.

Duas patrulhas estiveram no bairro da Gare. Tudo aconteceu por volta da 00h45 na esquina da Rue Neipperg e da Avenue de la Gare. Os dois homens foram detidos.

A RTL conta que um dos homens estava a tentar agredir o outro com uma garrafa de vidro no preciso momento em que as autoridades chegaram. Antes de fugir ainda arremessou a garrafa contra os polícias. Foi capturado poucos metros à frente.

Ambos tentaram resistir às detenções. Passaram a noite na esquadra e deverão ser presentes a um juiz de instrução criminal que lhes decretará as medidas de coação.