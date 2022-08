Um ex-casal quis encontrar-se no sábado à noite para conversar. A noite terminou com uma discussão violenta e a detenção do homem por agressão.

Confrontos

Violência entre ex-casal termina com a detenção do homem

Liz MIKOS Um ex-casal quis encontrar-se no sábado à noite para conversar. A noite terminou com uma discussão violenta e a detenção do homem por agressão.

Após uma altercação, primeiro verbal e depois física, um homem foi detido no sábado à noite, revelo a polícia. Por volta das 23.20h, um residente do sul do Luxemburgo ouviu gritos altos na casa vizinha e informou a polícia.

Quando os agentes da polícia chegaram, um homem ligeiramente ferido abriu a porta. A mulher atrás dele tinha vestígios de sangue no seu rosto. De acordo com os oficiais, o homem era o ex-compaheiro da mulher. Os dois estavam separados, mas tinham combinado encontrar-se na noite em questão para conversar. Depois de uma altercação verbal inicial, tudo acabou em violência.

Violência doméstica. Polícia chamada menos vezes em 2021 No ano passado, a polícia foi chamada menos vezes devido a casos de violência doméstica.

No decurso da investigação, tornou-se claro que a mulher tinha sido espancada, assediada sexualmente e ameaçada. As ameaças de morte foram alegadamente feitas contra ela. Por ordem do procurador de justiça, o homem foi preso. A mulher foi levada para o hospital.

Este artigo foi originalmente publicado em wort.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.