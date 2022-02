Confrontos entre jovens e a polícia deixaram uma rua de Differdange em alvoroço. Alguns habitantes queixam-se da falta de segurança e policiamento, outros defendem que o grupo visado não é violento.

Violência em Differdange. Jovens delinquentes ou esquecidos?

Tiago RODRIGUES Confrontos entre jovens e a polícia deixaram uma rua de Differdange em alvoroço. Alguns habitantes queixam-se da falta de segurança e policiamento, outros defendem que o grupo visado não é violento. A comuna garante que está a desenvolver um espaço para estes jovens e o Governo promete um reforço policial.

Na semana passada, o nome da cidade de Differdange ficou manchado por uma série de maus acontecimentos. No último domingo de janeiro, três homens foram espancados e assaltados por um grupo de cerca de 10 a 15 jovens na rue Michel Rodange. Na tarde do dia seguinte, a polícia foi chamada porque um grupo estava a consumir drogas em frente a um bar, na mesma rua.

Enquanto revistavam os suspeitos, os agentes foram cercados por mais de 10 pessoas e atacados verbal e fisicamente, sendo obrigados a pedir reforços de outras esquadras. A rua foi fechada e houve um grande aparato policial. Um homem foi detido e foram apreendidas mais de 140 gramas de haxixe.

Os miúdos não fazem mal a ninguém. Têm as brincadeiras deles, mas eu conheço-os e eles não são agressivos. Mas se alguém se meter com eles… Hélio Mendes, subgerente do Eclat Sportif

A polícia não confirmou se os dois incidentes estão relacionados ou se envolveram o mesmo grupo de pessoas. O que estes eventos têm em comum é que se passaram na mesma rua, em frente ao mesmo bar. Uma zona de “má fama” que o subgerente do Eclat Sportif tem tentado mudar. “Esta rua é mexida e este café sempre teve muita atividade. Eu vim para ‘limpar’ a casa. O respeito era pouco. Eles [jovens] costumavam fumar aqui dentro, mas agora obrigo-os a ir para fora. Estou aqui há um ano e já chamei a polícia três vezes, porque continuavam a parar em frente ao café. Então começou a guerra”, contou Hélio Mendes, 50 anos.

O cabo-verdiano tentou sensibilizar os jovens para que se juntassem no Parc Gerlache, mesmo em frente ao café, do outro lado da rua. “E eles foram no verão, mas agora vieram outra vez para aqui. Tenho-me esforçado para lidar com eles, porque tenho filhos. Falo com eles, dou conselhos. Mas é muito triste”, lamentou Hélio, apontando culpas à polícia e à comuna. “Há falta de policiamento e os polícias não fazem o seu trabalho. São muito brandos”.

Ainda assim, o subgerente não considera que haja um clima de insegurança ou medo na cidade. “Os miúdos não fazem mal a ninguém. São muito ativos quando estão em grupo, têm as brincadeiras deles, fazem barulho, mas eu conheço-os e eles não são agressivos. Mas se alguém se meter com eles…”, alertou.

Questionada pelo Contacto sobre estes incidentes, a polícia disse estar "ciente de que os jovens se reúnem regularmente no Parc Gerlache e nos arredores para passar tempo" e que isso não constitui, em princípio, "um risco importante para a segurança pública". "Apesar disso, a polícia realiza controlos regulares para acompanhar a situação", acrescentou a mesma fonte, sublinhando que os "incidentes da magnitude do de segunda-feira são antes a exceção".

Na passada quinta-feira, a polícia voltou àquela zona e fez uma operação em grande escala em redor do Parc Gerlache e nos cafés. Os agentes revistaram um grupo de pessoas na rue Adolphe Krieps e confiscaram uma pequena quantidade de haxixe e uma faca de cozinha. Uma pessoa, que estava bêbeda, foi detida depois de ter ameaçado os oficiais.

Não acho que haja um sentimento de insegurança. Mas algumas pessoas têm receio de passar por esses grupos. José Fernandes, proprietário do café Roude Leiw

Uma situação que já não é estranha para os habitantes de Differdange, que dizem que o problema não é de agora, sobretudo na rue Michel Rodange. “Atualmente as pessoas sentem-se inseguras, porque há vandalismo, assaltos, é perigoso para os cafés. Esta rua é problemática”, afirmou um residente português, de 60 anos, que não quis revelar o nome, por medo de represálias.

O homem, que vive há largos anos na cidade, considera que a segurança já não é como era antigamente. “Agora está um caos. A polícia é constantemente chamada para esta rua. É de noite e de dia. Os habitantes não se sentem muito seguros, tem havido assaltos até durante o dia”, repudiou.

Um sentimento partilhado por Sérgio Pereira, português de 57 anos que vive no Luxemburgo há mais de 30. “Devia haver mais policiamento. O que aconteceu não é normal. O que os polícias fizeram, deviam fazer mais vezes. Há falta de segurança, mas não é só em Differdange. A culpa não é de Differdange. Isto é uma vergonha”, desabafou.

A opinião sobre a falta de polícias na cidade é consensual entre os habitantes. “O policiamento de proximidade deixa muito a desejar. Nunca houve em Differdange. De vez em quando passam na rua, mas aquele policiamento de proximidade, a pé, de ir ao encontro da população, isso não existe”, apontou José Fernandes, 52 anos, proprietário do café Roude Leiw.

Ele reconhece que a “animação” naquela rua não é novidade, mas agora o aparato “é maior”. Ainda assim, rejeita a ideia de que os jovens são perigosos. “Acho que não agridem ninguém. Nunca tive problemas. Não acho que haja um sentimento de insegurança. Mas algumas pessoas têm receio de passar por esses grupos”, reconheceu.

Comuna quer integrar jovens

A comuna de Differdange admite que esta é uma “situação extremamente complicada” para a cidade, que tem estado a “ser pintada como uma cidade de insegurança”, disse Paulo Aguiar, vereador com os pelouros da Juventude e Integração.

Estamos a preparar um lugar onde os jovens vão poder estar tranquilamente, como há em Esch e Dudelange. Paulo Aguiar, vereador da comuna de Differdange

O português salientou que a autarquia tem feito imensos projetos relacionados com a prevenção na juventude e que os jovens são acompanhados. “Há quatro centros juvenis em Differdange e estamos a preparar um lugar onde os jovens vão poder estar tranquilamente, como há em Esch e Dudelange. Para que sejam mais integrados”, revelou.

O vereador relembrou ainda que a comuna tem reuniões regulares com a polícia e que vai construir uma nova esquadra, com um reforço de quatro agentes, “um aumento considerável”. Além disso, Paulo Aguiar diz estar disposto a receber os jovens e ajudá-los. “Há muitos jovens que não são problemáticos. Desenvolvemos muitos projetos nos quais eles se integram e desenvolvem. Cada jovem tem o seu lugar, respeitando a lei. Não podemos admitir o triste incidente que aconteceu”, explicou, sublinhando que “Differdange não é uma cidade de violência”.

Governo lembra que está em curso o plano nacional de recrutamento para a polícia, que prevê o reforço de 200 agentes, durante pelo menos quatro anos. Differdange irá receber mais quatro polícias.

Por sua vez, o Ministério da Segurança Interna condenou os recentes incidentes em Differdange e assegurou que está “a trabalhar arduamente em cooperação com a polícia Grã-Ducal e a autarquia para melhorar a situação”. O Executivo recorda que apresentou em outubro do ano passado um conjunto de medidas para o combate à criminalidade relacionada com a droga no Luxemburgo.

Uma dessas medidas é a criação de comités comunitários de prevenção que visam dar uma resposta concertada aos problemas de segurança nas comunas e reativar os planos de segurança locais.

O Ministério lembrou também que Differdange irá receber um reforço policial e que está em curso o plano nacional de recrutamento extraordinário para a polícia, que prevê o reforço anual de 200 agentes, durante pelo menos quatro anos. “Este reforço permite-nos garantir uma melhor presença no terreno tendo em conta a evolução demográfica e o número de pessoas presentes no território luxemburguês”, concluiu a fonte do Governo.

