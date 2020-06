No Luxemburgo, os números das agressões domésticas aumentaram em relação a 2019, revelou a ministra Tania Bofferding. Contudo, as vítimas estão a apresentar mais queixas.

Violência doméstica. Polícia é chamada mais de duas vezes por dia

Paula SANTOS FERREIRA No Luxemburgo, os números das agressões domésticas aumentaram em relação a 2019, revelou a ministra Tania Bofferding. Contudo, as vítimas estão a apresentar mais queixas.

“Para muitas mulheres a casa continua a ser um lugar perigoso” declarou hoje a Taina Bofferding, Ministra da Igualdade de Género, na divulgação do relatório sobre a violência doméstica no Luxemburgo, em 2019.

Os dados hoje apresentados indicam um aumento de cerca de 15% nas intervenções da polícia nestes casos e um aumento nas ordens de expulsão do Ministério Público para o agressor. No ano passado a polícia teve de intervir mais de duas vezes por dia, em situações de violência doméstica no país.

O namoro secreto que acabou com Rúben a assassinar Beatriz O relato dos dias que antecederam à noite em que o estudante do ISCTE matou violentamente a jovem de Elvas e como o crime aconteceu. Especialistas acreditam que Rúben seja um psicopata. Terá matado por ciúme e porque Beatriz não lhe fez a vontade.

No país ocorreram três mortes provocadas por violência doméstica, em 2019.

No entanto, durante os meses de confinamento, ao contrário do que se temia, a média das agressões em ambiente doméstico aumentou mas, ligeiramente.

Mais queixas e intervenções

E no geral, as mulheres vítimas estão mais decididas a apresentar queixa e a tentar colocar um ponto final nesta situação. Estes foram os pontos principais do balanço desta manhã realizado pela ministra Tania Bofferding.

Kartheiser quer centros para homens e rapazes vítimas de violência doméstica A iniciativa do deputado do ADR é uma de duas moções sobre violência doméstica que vão estar em destaque esta quarta-feira no Parlamento.

Em 2019, a polícia realizou 849 intervenções policiais (com e sem despejo) no Luxemburgo no âmbito de casos de violência doméstica, mais 110 casos do que em 2018, o que representa um aumento de 14,88%. Também as expulsões dos agressores do lar familiar cresceram, 265 ordens dadas pelo MP em 2019, contra as 231 em 2018, ou seja, mais 34.



Violência doméstica. Nova helpline já foi contactada dezenas de vezes A linha telefónica foi contactada 45 vezes.

Os números do confinamento

Em relação ao confinamento, de março a maio, ocorreram respetivamente, 91, 73 e 79 intervenções policiais. Em 2019, a média foi de 71 casos e 22 expulsões mensais. Em 2018, em março foram 62, abril (70) e maio (67). Quanto a expulsões, no isolamento da crise pandémica em março verificaram-se 26, contra 22 em 2018, abril 19 (26, em 2018) e 23 (17).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.