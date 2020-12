O confinamento total e o agora confinamento parcial não têm aumentado significativamente o número de casos de violência doméstica.

Violência doméstica não aumentou durante crise sanitária

Susy MARTINS O confinamento total e o agora confinamento parcial não têm aumentado significativamente o número de casos de violência doméstica.

Uma constatação da ministra da Igualdade entre as Mulheres e os Homens, Taina Bofferding, em resposta a uma questão parlamentar.

Em novembro deste ano houve 79 intervenções por parte das autoridades policiais e 28 expulsões do alegado agressor do domicílio, quando no mesmo mês de 2019 registaram-se 77 intervenções e 29 expulsões.

O Ministério da Justiça e o Ministério da Igualdade entre as Mulheres e os Homens sublinham que o problema da violência doméstica diz respeito a toda a sociedade, daí se ter reforçado as medidas de proteção no início da crise sanitária da covid-19, nomeadamente com os atores no terreno, como a polícia e as associações de assistência às vitimas e aos agressores.

Na resposta parlamentar, pode ler-se que as autoridades analisaram semanalmente as ocorrências de violência doméstica, para garantir alternativas de alojamento às vítimas e assim evitar a sobrelotação das estruturas de acolhimento de urgência.



