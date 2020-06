O homem teve de ser hospitalizado, enquanto que a mulher sofreu ferimentos mais ligeiros.

Violência doméstica em Oberkorn. Homem e mulher feridos à facada

Um desentendimento entre um casal acabou à facada. Segundo um comunicado das autoridades policiais, um casal discutiu violentamente na noite de quinta para sexta-feira, por volta das duas da madrugada. O incidente ocorreu num apartamento em Oberkorn, no sul do país.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram os dois feridos. Os ferimentos foram provocados por uma faca. O homem teve de ser hospitalizado, enquanto que a mulher sofreu ferimentos mais ligeiros. A polícia precisa no entanto, que os ferimentos do homem não são considerados graves.

A mulher foi detida por ordem do Ministério Público por violência doméstica. Foi transportada para o hospital e deverá ser presente, esta tarde, a um juiz de instrução.

Note-se que ainda esta quinta-feira a ministra da Igualdade de Género, Taina Bofferding, apresentou o relatório anual sobre a violência doméstica.

Em 2019, a polícia fez 849 intervenções no âmbito de casos de violência doméstica, mais 110 do que em 2018, o que representa um aumento de 15%. Três pessoas morreram no ano passado no Luxemburgo vítimas deste flagelo.



