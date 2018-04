Violência doméstica diminui em 2017

Há quem trabalhe e faça os descontos legais, mas na hora do aperto acabe sem proteção na doença. Uma imigrante portuguesa entrou no hospital para ser operada e saiu com uma conta de nove mil euros para pagar. Isto apesar de trabalhar quarenta horas por semana, em horário noturno. Enleada nas malhas da lei da Segurança Social, ficou sem a rede de proteção do Estado Social.