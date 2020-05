Num ano foram contabilizadas mais 258 vítimas de maus tratos. 63% são mulheres.

Violência doméstica aumentou no Luxemburgo em 2019. Polícia teve de intervir 849 vezes

Susy MARTINS Num ano foram contabilizadas mais 258 vítimas de maus tratos. 63% são mulheres.

O número de casos de violência doméstica voltou a aumentar no Grão-Ducado.



A polícia grã-ducal foi chamada a intervir em 849 casos de violência doméstica, no ano passado. Trata-se de um aumento comparativamente a 2018, ano em que se registaram menos 110 intervenções.

Em alta está também o número de casos em que o agressor é expulso de casa. No ano passado, houve 265 expulsões, mais 34 do que em 2018. Em média, as autoridades tiveram de intervir 70,5 vezes e proceder a 22 expulsões por mês.

O número de vítimas também tem aumentado significativamente, passando de 1.089 vítimas em 2018 para 1.337 em 2019, sendo que 63% das vítimas são mulheres. Relativamente aos agressores, 68% são homens.

O Ministério Público interveio em 1.692 processos por violência doméstica, em 2019. Estes dados foram apresentados esta manhã pela ministra pela Igualdade de Oportunidades, Taina Bofferding, em comissão parlamentar.

A ministra frisou que o Luxemburgo tem uma legislação das mais severas, comparativamente à dos países vizinhos. Mas há sempre espaço para melhorar. No entanto, acrescentou que um grupo de trabalho entre diferentes ministérios está a analisar quais os elementos que poderão ser melhorados ou mesmo reformados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.