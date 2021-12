O Primeiro-Ministro foi ao Parlamento para condenar, mais uma vez, a escalada de violência durante a manifestação de sábado.

Violência de sábado. "Não seremos intimidados", disse Bettel no Parlamento

No sábado à noite, a propósito da manifestação contra as restrições sanitárias no combate à covid-19, alguns manifestantes acabaram por se dirigir à casa de Primeiro-Ministro, Xavier Bettel, atiraram ovos ao prédio e exigiram a sua demissão. Não houve registo de feridos e as autoridades estão a investigar todos os registos de incidentes, nomeadamente destruição de propriedade privada ou tentativa de assédio e intimidação.



No dia seguinte, Bettel deixou uma mensagem nas redes sociais a condenar o ataque. "Liberdade de opinião não significa que se possa assustar famílias com filhos pequenos, invadindo os mercados de Natal", escreveu, dizendo que "nem sempre é fácil fazer política. Especialmente nestes tempos".



Nesta terça-feira, o Primeiro-Ministro foi ao Parlamento para reforçar a mensagem de que "o que aconteceu no sábado não pode voltar a acontecer". "Não aceitamos que o Gëlle Fra (monumento nacional aos mortos) seja profanado e que o Holocausto seja minimizado. Não aceitamos que haja tumultos na cidade e que os mercados das festas de Natal sejam tomados de assalto. Não aceitamos que as pessoas sejam agredidas e não se sintam mais seguras em casa. Não aceitamos que os jornalistas sejam prejudicados no seu trabalho".~

"A democracia não se vai ajoelhar"

"Não seremos intimidados", enfatizou Bettel, acrescentando também que se os distúrbios foram causados por uma minoria. "Nem todos os manifestantes se revoltaram", afirmou. No entanto, as autoridades não vão deixar margem para que se repita o cenário.

O Primeiro-Ministro garantiu que "próximo fim-de-semana será estabelecido um perímetro de segurança para as manifestações planeadas e qualquer pessoa que abandone esse perímetro estará a entrar na ilegalidade".

Na Câmara dos Deputados, o chefe do Executivo admitiu que o problema do "ódio nas redes sociais, agora transferido para a realidade" foi uma questão que "nós, como políticos, nem sempre levámos suficientemente a sério. Todos temos de nos censurar, governo e oposição", admitiu.

Mantendo um tom firme, o governante garantiu que "a democracia não se vai ajoelhar diante de um grupo violento".













