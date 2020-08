As acusações foram apresentadas há três meses, ao conselho de administração do hospital, mas queixosos ainda aguardam respostas.

Vinte funcionários do CHEM apresentam queixa por assédio moral

Cerca de 20 funcionários apresentaram queixa contra uma coordenadora do Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM).

De acordo com a RTL, as legadas situações de assédio agravaram-se nos últimos tempos, o que motivou a apresentação, há três meses, de uma queixa comum junto do presidente do conselho de administração do hospital.

Segundo as queixas, há já vários meses que uma coordenadora assedia e maltrata os seus colegas de departamento e o pessoal de enfermagem do hospital, adianta a estação luxemburguesa.

Entre as queixas estão o facto de a responsável, encarregue de otimizar as tarefas, procurar erros para denunciar os colegas aos respetivos gestores de equipa.

Por outro lado, é denunciado um clima de desconfiança que terá impedido apresentar mais cedo as queixas, sobre o processo seguido pela coordenadora, ao seu superior hierárquico, com os visados a sentirem que as mesmas não seriam levadas a sério.

Um inquérito de satisfação realizado este ano, mostra que 51% dos inquiridos acredita que, na maioria dos casos, a evolução na carreira, na instituição, não se dá por mérito, considerando que não são promovidos aqueles que mais o merecem. Além disso, apenas um terço disse confiar no seu chefe para os apoiar de forma adequada caso fossem objeto de tratamento abusivo no hospital.

Apesar das queixas terem sido apresentadas há três meses, os queixosos ainda estão à espera de uma reacção do conselho de administração.

Entretanto, dos dez membros do pessoal que começaram a trabalhar no departamento da coordenadora em causa, apenas três permanecem.



Em declarações à RTL, o presidente do conselho de administração, Georges Mischo, afirmou apenas que levou a sério as acusações apresentadas e que está a tentar encontrar uma solução adequada para o problema, desde que foi alertado para a situação, sem especificar que procedimentos o hospital irá tomar.

