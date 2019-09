O síte Internet do Parlamento tem, desde sexta-feira, vinte e quatro novas petições públicas, prontas a ser assinadas (www.chd.lu).

Vinte e quatro novas petições abertas ao público no site do Parlamento

Susy TEIXEIRA MARTINS O síte Internet do Parlamento tem, desde sexta-feira, vinte e quatro novas petições públicas, prontas a ser assinadas (www.chd.lu).

As petições abordam os mais variados temas, nomeadamente, o reembolso por parte da Caixa Nacional de Saúde das consultas no psicólogo. Segundo o peticionário, esta medida iria permitir que as pessoas que precisam de ajuda psicológica não abandonassem uma terapia por falta de recursos financeiros. Como consequência, os suicídios e tentativas de suicídios no país iriam diminuir, defende o peticionário.

Um outro documento reivindica que o abono de família seja adaptado retroativamente à indexação. Para a peticionaria o objetivo é aumentar o poder de compra dos agregados familiares.

Diminuir as férias escolares de verão de oito para seis semanas é o tema de outra petição: segundo o peticionário, ter de gerir a guarda das crianças durante oito semanas é difícil para a maioria dos pais que trabalham e que dispõem, em média, de 26 dias de férias por ano.

Uma outra petição reivindica que, em caso de arrendamento, as despesas de agência imobiliária tenham de ser pagas pelo proprietário e não pelo locatário, como é atualmente o caso.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 31 de outubro, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014) já foram organizados 30 debates públicos.