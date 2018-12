Um elétrico descarrilou hoje na rua São Domingos à Lapa em Lisboa. As vítimas que estavam encarceradas já se encontram fora do veículo. Marcelo Rebelo de Sousa foi ao local, tendo sido informado sobre a situação. Carris anuncia "inquérito minucioso".

Vinte e oito feridos ligeiros em descarrilamento de elétrico em Lisboa

Um elétrico descarrilou hoje na rua São Domingos à Lapa, em Lisboa, depois de falhar uma paragem e deslizar desgovernado até tombar numa curva, provocando "28 feridos ligeiros", segundo o balanço feito pelo comandante Tiago Lopes (Bombeiros). Entre as vítimas "há diversas crianças e também pessoas idosas", acrescentou. Um elemento da administração da Carris presente no local lamentou a situação e prometeu "um inquérito minucioso" para apurar as razões do sucedido.



Um elétrico descarrilou hoje na rua de São Domingos à Lapa, causando vários feridos. Fotos: Lusa

"Dez pessoas estiveram encarceradas, mas já estão fora do veículo", indicou ainda o comandante dos Bombeiros, explicando que se aguarda pela chegada de uma grua para "remover a composição do local".



Uma hora depois do acidente, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ao local saber o que se passara e foi informado de que havia vários feridos. O Chefe de Estado enalteceu hoje a capacidade de resposta “imediata e muito eficiente” ao descarrilamento do elétrico na rua de São Domingos à Lapa, em Lisboa, considerando que se trata de uma “situação muito difícil”.

“Felizmente houve uma capacidade de resposta imediata e muito eficiente”, afirmou Marcelo, que chegou ao local cerca de uma hora depois de o acidente ter acontecido.

Em declarações transmitidas pelas televisões, o Presidente da República disse ainda que é de “louvar” o “modo muito cuidadoso” como as operações de socorro estão a decorrer, porque a “situação é muito difícil”.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Garcia de Orta e o elétrico pertence à carreira 25E, fazendo a ligação entre os Prazeres e a Praça da Figueira.



O número estimado de pessoas transportadas pelo elétrico na altura do acidente era de entre 25 e 30, uma vez que o veículo estava cheio. O alerta para a PSP foi dado às 18:07 (mais uma hora no Luxemburgo). Equipas de investigação da Divisão de Trânsito da PSP vão analisar o caso.

Participaram nas operações de socorro um total de "50 operacionais e 30 viaturas".



