Viena. Governo em contacto com família de estudante luxemburguês ferido

Diana ALVES A Embaixada do Luxemburgo em Viena e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado já estão em contacto com a família do estudante luxemburguês ferido no tiroteio na capital austríaca.

(Notícia atualizada às 10h20 com novo balanço do número de mortos.)

O ataque provocou cinco mortos, incluindo um dos autores, e 15 feridos. Numa curta nota à imprensa, o ministério luxemburguês confirma que "um estudante luxemburguês se encontra entre os feridos no atentado que ocorreu ontem à noite em Viena", acrescentando que a vítima foi atingida por uma bala no ombro esquerdo quando se encontrava na Ruprechtsplatz.

Ao que tudo indica, o estudante oriundo do Grão-Ducado está fora de perigo. O ministério de Jean Asselborn adianta também que tanto o ministério, como a embaixada "continuam a seguir de perto a evolução da situação e estão em contacto regular com as autoridades austríacas e com a família da vítima".

Também citado na nota enviada às redações, o chefe da diplomacia luxemburguesa condenou firmemente "este novo ataque terrorista que nada pode justificar" e enviou uma mensagem de "profunda simpatia às vítimas e às suas famílias, assim como ao Governo e ao povo austríacos neste momento difícil". O ataque aconteceu na noite de segunda-feira numa sinagoga na capital austríaca. Segundo dados avançados pelas agências de notícias, que citam o Executivo austríaco, haverá pelo menos um segundo suspeito em fuga.



