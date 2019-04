As câmaras de vigilância foram implantadas em 2007 e distribuídas em alguns bairros da cidade do Luxemburgo, sobretudo na zona do Glacis, bairro da Gare e no centro Aldringen.

Videovigilância na capital ajudou a resolver dez casos

As câmaras de vigilância foram implantadas em 2007 e distribuídas em alguns bairros da cidade do Luxemburgo, sobretudo na zona do Glacis, bairro da Gare e no centro Aldringen.

O sistema de videovigilância permitiu já elucidar dez casos de infrações em flagrante delito, entre 2017 e 2018.

Mais precisamente entre agosto de 2017 e julho de 2018, as autoridades recorreram a 175 imagens de videovigilância que foram apresentadas como prova em processos judicias. Em causa estão casos de delito de fuga, vandalismo ou assaltos.

Os dados foram divulgados pelo ministro da Segurança Interna, François Bausch, em resposta a uma questão parlamentar do deputado do Partido Pirata, Sven Clement.

Recorde-se que o Governo já autorizou a expansão do sistema no bairro da Gare e no passadiço suspenso sob a ponte Adolpho. No primeiro caso, o objetivo é proteger as escolas e parques infantis da delinquência que afeta aquela zona da capital.

