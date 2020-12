Videoconferência. “Uma vacina contra a covid-19: onde estamos?

Para responder às questões da população que o partido de esquerda Déi Lénk organiza esta sexta-feira uma videoconferência sobre os mais recentes desenvolvimentos relacionados com a vacina contra a covid-19.

Diana ALVES

”É um dos temas do momento: a vacina contra a covid-19. No Luxemburgo sabe-se que poderá estar para breve, que será gratuita e que o Governo não irá obrigar os cidadãos a vacinarem-se. Mas as dúvidas e receios em torno do tema persistem.

E é para responder às questões da população que o partido de esquerda Déi Lénk organiza esta sexta-feira uma videoconferência sobre os mais recentes desenvolvimentos relacionados com a vacina contra a covid-19. A responder às questões dos participantes vai estar o epidemiologista Michel Pletschette.

Numa altura em que os Governos começam a divulgar os detalhes das suas estratégias de vacinação, o especialista irá abordar questões como a fiabilidade dos testes das vacinas e os desafios técnicos e éticos da vacina. Pletschette é especialista em microbiologia, epidemiologia e medicina tropical.

Durante 20 anos esteve ao serviço da União Europeia, em matéria de política de investigação e saúde. Atualmente, trabalha na Universidade de Munique.

A videoconferência está marcada para as 19:00 desta sexta-feira (11 de dezembro). Para participar, basta fazer a inscrição através do email sekretariat@dei-lenk.lu ou pelo número de telefone 26 20 20 72.

A conferência, que acontece no âmbito da iniciativa ‘Vendredi Rouge’ do Déi Lénk, irá decorrer em luxemburguês, com tradução simultânea para francês. Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, a vacina contra o novo coronavírus deverá chegar ao mercado nacional logo que haja aprovação por parte da Agência Europeia do Medicamento.

Organismo que, neste momento, está a analisar os pedidos de autorização da Pfizer/BioNTech e da Moderna. Os processos poderão ficar concluídos ainda este mês, no caso da primeira, e no início de janeiro, no da segunda.



