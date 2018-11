Uma criança foi deixada dentro de um carro alegadamente pelo pai durante a madrugada de segunda para terça, no centro da cidade do Luxemburgo. A denúncia foi feita por vários leitores ao Contacto.

Video. Criança deixada no carro pelo pai durante a madrugada no Luxemburgo

Uma criança foi deixada dentro de um carro alegadamente pelo pai durante a madrugada de segunda para terça, no centro da cidade do Luxemburgo. A viatura estaria estacionada na Avenue de la Liberté, perto da Place des Martyrs. A denúncia foi feita por vários leitores ao Contacto. Um deles fez enviou inclusive um vídeo onde mostra a criança dentro do carro, numa cadeira especial para crianças. Segundo testemunhas que estavam no local, o homem teria ido a um estabelecimento de divertimento noturno e terá deixado a criança no carro. As portas não estariam trancada. No vídeo, o autor das filmagens fala com a criança, que se encontra assustada. Alertamos que o vídeo contém linguagem forte:



As autoridades confirmam que já estão na posse do vídeo e que estão a tentar indagar os factos. Ao início da manhã, o vídeo já tinha mais de 700 partilhas. As autoridades pedem às pessoas que denunciem factos gravosos à polícia envolvendo crianças, em vez de partilharem vídeos com as mesmas nas redes sociais, ainda por cima sem que a sua identidade seja protegida. Por isso mesmo, o Contacto decidiu mostrar o vídeo sem identificar o menor.



