Milhares de pessoas de várias nacionalidades e de diferentes pontos do Luxemburgo juntaram-se no sábado para celebrar a festa de abertura da Capital Europeia da Cultura, em Belval. Houve muita música, luz e solidariedade: Estamos com o povo da Ucrânia. Veja as melhores imagens da noite.

Luxemburgo 64 1 2 min.

Noite de inauguração

Video. Até na lua se viu a festa da Esch 2022

Tiago RODRIGUES Milhares de pessoas de várias nacionalidades e de diferentes pontos do Luxemburgo juntaram-se no sábado para celebrar a festa de abertura da Capital Europeia da Cultura, em Belval. Houve muita música, luz e solidariedade: Estamos com o povo da Ucrânia. Veja as melhores imagens da noite.

O dia começou solarengo e convidou as pessoas a sair de casa para rumar até Esch, a segunda maior cidade do Grão-Ducado que este ano é Capital Europeia da Cultura. Segundo a organização, o evento de inauguração juntou, no sábado, mais de 20 mil participantes e colocou todos eles numa Esch do futuro.

A festa fez-se em dois pontos da cidade, com quatro palcos: no centro, com um palco na praça principal, em frente à comuna, e outro na Praça da Resistência, ligados pela Rue de L’Alzette, a mais longa rua pedonal do país, com cerca de 900 metros; e outros dois palcos em Belval, um junto à Universidade e outro no Rockhal. Foram 19 concertos, com os mais variados estilos de música e de diferentes países e culturas.

Apostado em ser um país virado para a inovação e futuro, o Luxemburgo quer que a cultura também siga este caminho. O mote da cerimónia de abertura de Esch 2022 não podia ser mais apropriado: a festa iniciou-se com a contagem decrescente para a simulação da descolagem de um foguetão espacial no palco, e pelos recintos a animação era feita num ambiente de ficção científica de uma Esch futura, com muita cor, e alegria.

Entre as milhares de pessoas presentes encontravam-se personalidades conhecidas, sendo as mais destacadas, como não poderia deixar de ser, o casal Grão-ducal, Henri e Maria Theresa e o primeiro-ministro Xavier Bettel.

Todos os caminhos vão dar a Esch este fim de semana A abertura oficial de Esch Capital Europeia da Cultura 2022 acontece este fim de semana. Informações práticas sobre o evento.

Um hino ao multiculturalismo e com uma mensagem em uníssono que atravessou todos as intervenções do evento: a solidariedade com o povo da Ucrânia.

A noite foi fria e muitas pessoas decidiram ir para casa mais cedo. Mas outras resistiram para assistir ao evento mais esperado do dia, o lançamento de um “rocket espacial” virtual, feito de luzes e projeções multimédia, que simulou o envio de uma nave aeroespacial com a ajuda de todos os participantes.

"Esch2022 vai ser uma grande aventura" Um foguetão será lançado para o Espaço na sessão de abertura, já no próximo dia 26 de fevereiro, revela Nancy Braun, presidente de Esch2022, Capital Europeia da Cultura.

Foi bonita a festa. Os mais resistentes continuaram a dançar nos últimos concertos da noite, até às 23h. Esch começou a sua aventura e mostrou que a cultura continua a ser algo que nos une a todos, mesmo nos momentos mais difíceis do nosso tempo.



Veja as melhores imagens da cerimónia:

64 claude piscitelli

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli claude piscitelli





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.