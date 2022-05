Desde terça-feira que os passageiros da Brussels Airlines não precisam de usar máscara durante os voos. No Luxemburgo, os ministérios parecem não chegar a um consenso sobre a medida.

Medidas sanitárias

Viajar sem máscara nos aviões? Luxemburgo adia decisão

Dustin MERTES Desde terça-feira que os passageiros da Brussels Airlines não precisam de usar máscara durante os voos. No Luxemburgo, os ministérios parecem não chegar a um consenso sobre a medida.

As máscaras estão a desaparecer aos poucos da vida quotidiana. Depois de deixarem de ser obrigatórias em locais públicos, a exigência de usá-las em viagens de avião está a cair em vários países.

O exemplo mais recente é a companhia aérea belga Brussels Airlines. Desde terça-feira que passageiros e tripulação não têm de usar máscara durante voo - é facultativo. A companhia aérea aponta como principal razão os bons sistemas de ventilação a bordo e o consequente risco muito baixo de infeção. Como a companhia aérea não faz parte do sistema de transporte público na Bélgica, pode definir as próprias regras.

No Grão-Ducado, as máscaras ainda são obrigatórias a bordo de aviões. A Direção da Aviação Civil no Luxemburgo explica que a exigência de máscara para voos dentro da Europa baseia-se nas recomendações do "Aviation Health Safety Protocol", cujas diretrizes foram desenvolvidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC ), em cooperação com a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA). A exigência de máscara a bordo deve, portanto, ser levantada tanto do lado dessas instituições como do Ministério da Saúde de Luxemburgo.

Contudo, a clarificação do requisito obrigatório de máscara nos aviões não parece ser tão simples para o Luxemburgo, porque o Ministério da Saúde encaminha os inquéritos de imprensa sobre o assunto para o Ministério da Mobilidade e Obras Públicas, que por sua vez se refere ao Ministério da Saúde.

Decisão "o mais rapidamente possível"

A Luxair "há muito que manifestou o desejo de um tratamento uniforme em todas as situações quotidianas quando se trata de usar a máscara", mas atualmente ainda segue rigorosamente as medidas introduzidas pelas autoridades responsáveis. No entanto, a companhia aérea luxemburguesa espera "poder tomar uma decisão sobre este assunto o mais rapidamente possível".

De acordo com a Luxair, o ar a bordo dos aviões é mais limpo do que no exterior, uma vez que é constantemente misturado com um grande volume de ar fresco exterior e filtrado com 99,99% de eficiência na cabine, sendo renovado a cada três minutos. Isso permite remover a maioria dos poluentes, como poeira, alérgenos, organismos bacterianos e virais, o que reduz significativamente o risco de infeção a bordo.

O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, espera uma flexibilização na Alemanha para agora. "Restrições como regras de distância e máscara no tráfego aéreo global podem cair já em maio", disse Spohr em entrevista ao "Spiegel".



Sem máscara

A British Airways já havia levantado a exigência de máscara a bordo a 16 de março – desde que seja compatível com as regras do país de destino. As companhias aéreas britânicas Jet2, Virgin Atlantic e Tui Airways também o fizeram. Na Holanda, KLM, Transavia, Tuifly e Corendon seguem o exemplo.

Desde 27 de março que a Easyjet também aliviou as restrições em rotas selecionadas entre Inglaterra, Irlanda do Norte, Jersey, Ilha de Man, Gibraltar, Hungria e Islândia. A Swiss também não exige máscara, dependendo do país de destino.

As companhias aéreas escandinavas SAS, Norwegian, Flyr e Widerøe aboliram a máscara no outono do ano passado.





