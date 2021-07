A associação de agências de viagens e a Luxair apelaram nesta sexta-feira ao governo para rever a idade, agora em seis anos, da obrigatoriedade de testar crianças que chegam ao país.

Agências de viagens e Luxair pedem aumento da idade para testes a crianças que chegam ao país

A associação de agências de viagens e a Luxair apelaram nesta sexta-feira ao governo para rever a idade, agora em seis anos, da obrigatoriedade de testar crianças que chegam ao país.

O apelo feito ao Governo fala em repensar as restrições em relação aos menores acompanhados por pais totalmente vacinados.

"Embora cada vez mais países europeus estejam a flexibilizar as restrições à entrada de crianças no país, as autoridades de saúde luxemburguesas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros mantêm, pelo menos até 15 de julho, a obrigação de testar todas as crianças que entram no Luxemburgo por via aérea, a partir dos seis anos de idade", lê-se em comunicado conjunto da ULAV (União Luxemburguesa das Agências de Viagens) e da Luxair.

A dupla quer mais "liberdade para os nossos filhos", numa altura em que o setor das viagens luta para voltar a faturar, e apelam às autoridades luxemburguesas para que aumentem o limite para crianças com mais de 14 anos. O Governo aina não se pronunciou sobre o assunto.

Grécia, Portugal e Espanha aumentaram o limite para os 12 anos no que concerne os testes obrigatórios à entrada. Outros países já tinham seguido o mesmo caminho, com o limite atualmente em 18 na Suécia, 15 na Dinamarca, 16 na Suíça, e 11 em França e Inglaterra.



