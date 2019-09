O episódio aconteceu numa ligação entre Bruxelas e o Luxemburgo. A jovem que não comprou o bilhete certo, diz-se vítima de racismo.

Viagem de comboio acaba com mulher algemada

O episódio aconteceu numa ligação entre Bruxelas e o Luxemburgo. A jovem que não comprou o bilhete certo, diz-se vítima de racismo.

Aconteceu na viagem de regresso ao Luxemburgo. Uma jovem de 26 anos foi algemada e imobilizada no chão, na estação de Arlon, na Bélgica. A congolesa viajou para Bruxelas com o filho de 9 anos, onde tinha consulta marcada. O L'Avenir conta que, na capital belga, o funcionário das bilheteiras ter-lhe-á vendido um bilhete em promoção.

Durante a viagem, o controlador informou-a que o título de transporte estava reservado aos utilizadores com menos de 25 anos e que só podia seguir viagem se pagasse mais 40 euros. Perante a recusa, o fiscal chamou as autoridades que retiraram a jovem do comboio. Já na plataforma da estação de Arlon, os ânimos exaltaram-se quando, ao identificar-se, a jovem terá mostrado por engano a fotografia de um primo.

Foi algemada e atirada ao chão pouco depois. As autoridades alegam que a jovem estaria descontrolada e terá insultado os agentes que a interceptaram. A versão da imigrante de origem congolesa é outra. Garante que foi vítima de racismo e que se limitou a responder às autoridades na mesma moeda.

O caso está nas mãos do Ministério Público belga. O juíz que preside o tribunal belga já veio pedir a "aplicação estrita da lei". A jovem arrisca uma multa. A decisão vai ser conhecida a 21 de Outubro.