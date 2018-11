Em entrevista à TVI, o DJ português que encontrou a criança sozinha no carro, no Luxemburgo, afirma que o pai do menor já estava há mais de duas horas no bar de alterne e que "ninguém escolhe uma casa de prostituição para ir urinar".

"Via-se que não era a primeira vez que (a criança) passava por aquela situação”

Esta terça-feira, por volta das 4h da manhã, DJ Dandy Lisbon encontrou uma criança sozinha num carro, na cidade do Luxemburgo. Segundo o DJ português, o menino de três anos estava com fome, frio e medo. "A criança olhou para nós e parecia que tinha visto Deus. Fiquei sem reação. Só nós que estivemos lá, no sítio, é que sabemos o que aconteceu e foi muito grave", conta DJ Dandy Lisbon em entrevista à TVI. "A minha reação foi sair dali e ir buscar comida. Quando vou buscar comida vejo três pessoas na rua e pergunto-lhes: ‘Quem é o responsável por aquele carro?’ E uma senhora respondeu-me: ‘O responsável está nesta casa’".

O espaço ao qual a senhora se referia era uma casa de prostituição. Quando o DJ entrou, perguntou pelo pai da criança ao proprietário que lhe contou que ele já lá estava há mais de duas horas. "[O pai] não estava minimamente preocupado. Via-se que não era a primeira vez que fazia aquilo e via-se também nos olhos da criança que não era a primeira vez que passava por aquela situação", conta DJ Dandy Lisbon.

Criança sozinha dentro do carro no Luxemburgo. Pai desmente (act.) Uma criança de três anos foi deixada dentro de um carro alegadamente pelo pai durante a madrugada de segunda para terça, no centro da cidade do Luxemburgo. A denúncia foi feita por vários leitores ao Contacto.

Em declarações ao L'Essentiel, o pai da criança desmentiu ter abandonado o filho e afirmou que apenas se ausentou por uns minutos para ir à casa de banho. "Ninguém escolhe uma casa de prostituição para ir urinar", defende o DJ.

