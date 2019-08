Vacinas antirrábicas, taxa comunal ou, ainda, a identificação eletrónica (microchip). Ter um cão ou outro animal de companhia pode ser bastante dispendioso para os donos.

Veterinários: Petição exige redução do IVA

Manuela PEREIRA

Foi a pensar nessas despesas que uma cidadã lançou uma petição pública para reduzir os impostos sobre as consultas nos veterinários.

As consultas, os tratamentos e os medicamentos para animais de estimação estão sujeitos à taxa máxima do Imposto sobre o Valor Acrescentado (17%). A petição popular (n° 1331) exige uma redução do IVA, para 8%.

Uma carga fiscal menos pesada ajudaria a “promover um comportamento mais responsável dos donos dos animais”, sublinha a autora da petição Manuela Foschi-Hennes. A verdade é que “os montantes das faturas dos veterinários são inacessíveis para uma grande percentagem dos donos”, acrescenta a peticionária sem avançar números concretos. Este cenário pode tornar-se bastante problemático, já que os animais podem ser portadores de inúmeras doenças transmissíveis ao homem.

A petição, com o número 1331, ficou disponível para ser assinada a 19 de julho e ainda está longe das 4.500 necessárias para levar o assunto a debate público, no Parlamento. O prazo para alcançar esse número termina no dia 30 de agosto.. Nesta altura há cerca de 330 rubricas.

O documento está disponível no site do parlamento (www.chd.lu), na categoria das petições.