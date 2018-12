A Administração da Natureza e da Floresta grã-ducal emitiu um comunicado esta quarta-feira no qual diz ter recolhido vestígios da passagem de um lobo entre as localidades de Koerich e Septfontaines no domingo.

Vestígios da passagem de um lobo encontrados perto de Koerich

Os vestígios encontrados na neve pela ANF, que se estendiam ao longo de 400 metros junto a uma zona florestal, foram considerados pela organização governamental como "concretos", tendo sido recolhida também uma amostra de urina já enviada a um laboratório alemão para análise, cujos resultados serão divulgados dentro de aproximadamente uma semana.

Os primeiros vestígios da passagem de um lobo no Luxemburgo datam de julho de 2017, no mesmo local, e uma segunda vez em fevereiro deste ano, na zona de Tandel, perto de Diekirch, embora não tenha sido avistado nenhum.

A ANF alerta que todos os vestígios da presença de lobos devem ser comunicados à associação através do e-mail wolf@anf.etat.lu.

